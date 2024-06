Pueblos indígenas danzan por horas para despertar a la tierra y en honor al Sol en Ecuador

Un hombre llega a la Plaza de Cotacachi para agradecer al dios indígena inca del Sol por la cosecha durante el Inti Raymi, el el Festival del Sol, en una plaza en Cotacachi, Ecuador, el lunes 24 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas marchan en honor al dios indígena inca del Sol con la esperanza de recibir buenas cosechas durante el Inti Raymi, el el Festival del Sol, en una plaza en Cotacachi, Ecuador, el lunes 24 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas bailan en honor al dios indígena inca del Sol con la esperanza de recibir buenas cosechas durante el Inti Raymi, el el Festival del Sol, en una plaza en Cotacachi, Ecuador, el lunes 24 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre sonríe durante una ceremonia en honor al dios indígena inca del Sol durante el Inti Raymi, el el Festival del Sol, en una plaza en Cotacachi, Ecuador, el lunes 24 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre sacude un látigo como parte de un ritual en honor al dios indígena del Sol con la esperanza de recibir buenas cosechas durante el Inti Raymi, el el Festival del Sol, en una plaza en Cotacachi, Ecuador, el lunes 24 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved