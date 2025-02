Protestas contra partido derechista en Alemania antes de elecciones

(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

La protesta contra la ultraderecha en Hanover, Alemania, el 8 de febrero del 2025. (Moritz Frankenberg/dpa via AP)

La protesta en la Theresienwiese de Múnich —donde se celebra cada año el Oktoberfest— atrajo a una multitud significativamente mayor de lo esperado, según la agencia de noticias alemana dpa. El organizador del evento estimó que la multitud podría alcanzar hasta 320.000 personas, muchas de las cuales llevaban carteles contra la AfD con lemas como “El racismo y el odio no son una alternativa”.

Recientemente, los manifestantes también se han opuesto a Friedrich Merz, el líder de centro-derecha y favorito en las próximas elecciones, y a su partido, los Demócratas Cristianos, por haber enviado al parlamento el mes pasado propuestas para nuevas reglas de migración estrictas que recibieron el respaldo de la AfD.

Los manifestantes afirman que Merz y su partido rompieron la promesa no escrita de la Alemania de la posguerra por parte de todos los partidos democráticos de nunca aprobar ninguna regla o resolución en el parlamento con el apoyo de partidos nacionalistas de extrema derecha como la AfD. Merz insiste en que su posición no ha cambiado y que no trabajó ni trabajará con el partido.

La AfD ingresó al parlamento nacional en 2017, basando su campaña en críticas contra la decisión de la entonces canciller Angela Merkel de permitir la entrada al país de un gran número de migrantes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press