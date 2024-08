Presidente iraní propone a exnegociador nuclear para Exteriores. También hay una mujer en la lista

ARCHIVO - El viceministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, a la derecha, habla en una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el 7 de julio de 2019. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, propuso el domingo 11 de agosto de 2024 , propuso al exnegociador nuclear Abbas Araghchi como nuevo ministro de Exteriores del país. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.