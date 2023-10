Migrantes hacen fila para identificarse ante funcionarios de la autoridad migratoria panameña a su llegada a Bajo Chiquito, en la provincia de Darién, Panamá, el jueves 5 de octubre de 2023, tras atravesar la jungla del Tapón del Darién desde Colombia. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved