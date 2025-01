Presidente de Bolivia mastica coca para reivindicar a esa planta penalizada por la ONU

Una mujer mastica hojas de coca durante el Día Nacional de la Masticación de Hojas de Coca en La Paz, Bolivia, el sábado 11 de enero de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente boliviano Luis Arce, tercero desde la izquierda, y el vicepresidente David Choquehuanca, en el centro, mastican hojas de coca durante el Día Nacional de la Masticación de Hojas de Coca en La Paz, Bolivia, el sábado 11 de enero de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Con un collar de hojas de coca, el presidente de Bolivia, Luis Arce, saluda a sus partidarios junto al vicepresidente David Choquehuanca, durante el Día Nacional de la Masticación de Hojas de Coca en La Paz, Bolivia, el sábado 11 de enero de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved