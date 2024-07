Presidente de Bolivia anuncia descubrimiento de nuevo campo de gas natural

Archivo - El presidente boliviano Luis Arce se dirige a la asamblea de trabajadores agrícolas de la Confederación de Pueblos Interculturales de Bolivia en La Paz, Bolivia, el 3 de octubre de 2023. El lunes 15 de julio de 2024, Arce anunció el descubrimiento de un nuevo campo de gas natural y petróleo en el norte de La Paz. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved