Presidenta de Perú reitera perdón por muertos en protestas que pedían su renuncia; marchas continúan

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llega a la Catedral para una misa por el Día de la Independencia en Lima, Perú, el viernes 28 de julio de 2023. Boluarte participó en la misa antes de su informe de gobierno ante el Congreso. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante antigubernamental que sostiene un látigo es bloqueada por la policía que impide que la manifestación llegue al Congreso donde la presidenta peruana Dina Boluarte pronuncia su primer discurso anual, el Día de la Independencia en Lima, Perú, el viernes 28 de julio de 2023. Los manifestantes quieren que Boluarte haga un llamado a elecciones presidenciales inmediatas y reclaman justicia para los muertos en las protestas tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo. (Foto AP/Martín Mejía) Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved

La presidenta peruana Dina Boluarte llega al Congreso para dar su primer discurso anual el Día de la Independencia en Lima, Perú, el viernes 28 de julio de 2023. Boluarte prestó juramento tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo. (Foto AP/Guadalupe Pardo) Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved