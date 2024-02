Presentador de noticias drag hace historia LGBTQ+ en la televisión mexicana

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Guillermo Barraza se peina mientras se prepara para acudir a su trabajo como conductor de noticiero, en su casa en la Ciudad de México, el 11 de octubre de 2023. Al crecer como una persona gay en la hiperconservadora ciudad norteña de Culiacán, Sinaloa, Barraza nunca vio en la pantalla del televisor de la familia ejemplos de diversidad sexual con los que identificarse realmente. (AP Foto/Aurea Del Rosario)

Guillermo Barraza, presentador de un noticiero, se prueba un traje con lentejuelas moradas en el estudio de un diseñador, en la Ciudad de México, el 10 de octubre de 2023. A través de Amanda, su personaje drag, el periodista de 32 años se convierte en la primera drag queen en conducir un programa de noticias en la historia de la televisión mexicana. (AP Foto/Aurea Del Rosario)