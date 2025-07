Política comercial de EEUU provoca temores de pérdida de empleos y problemas económicos en África

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un almuerzo con líderes africanos, entre ellos, el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, el presidente de Liberia, Joseph Nyuma Boakai, el presidente de Guinea-Bisáu Umaro Sissoco Embalö, el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, y el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el miércoles 9 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved