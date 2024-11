Policía boliviana continúa despejando rutas aunque retén militar sigue en control de manifestantes

Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales realizan una vigilia frente a un cuartel militar en Shinahota, región del Chapare, Bolivia, el domingo 3 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político con el gobierno del presidente Luis Arce. El gobierno confirmó el lunes 4 de noviemrbe de 2024 que uno de los tres regimientos militares “tomados” en el centro del país por simpatizantes del exmandatario permanece bajo su control. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved