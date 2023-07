Pilotos y aficionados cubanos luchan por sacar a las carreras de carros de la clandestinidad

Un Lada rojo cruza la línea de meta para ganar una carrera de resistencia en una antigua pista de aterrizaje sin usar en San Nicolás de Bari, Cuba, el domingo 23 de julio de 2023. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El juez de carreras de resistencia entrega un casco obligatorio a un piloto de Lada en una pista de aterrizaje vieja y sin uso en San Nicolás de Bari, Cuba, el domingo 23 de julio de 2023. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Un conductor usa un casco mientras prueba el arranque de su viejo auto Moskvitch antes de una carrera de resistencia en una vieja pista de aterrizaje sin usar en San Nicolás de Bari, Cuba, el domingo 23 de julio de 2023. El mensaje en la ventana dice en español "¡Un carburador y qué!", refiriéndose a la broma de un mecánico que cuestiona de qué otra cosa está hecho el auto. (Foto AP/Ramón Espinosa)

El motor de un viejo Lada expuesto para prepararlo para una carrera de resistencia en una antigua pista de aterrizaje en desuso en San Nicolás de Bari, Cuba, el domingo 23 de julio de 2023. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Un viejo Lada, a la izquierda, y un Moskvitch inician su carrera de resistencia en una vieja pista de aterrizaje sin usar en San Nicolás de Bari, Cuba, el domingo 23 de julio de 2023. (Foto AP/Ramón Espinosa)