Perú dice que expresidente Fujimori fue al dentista y no a centro de belleza

ARCHIVO - El encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori, fotografiado a través de una ventana de vidrio, asiste a su juicio en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el 28 de junio de 2016. La agencia carcelaria de Perú dijo el lunes 7 de agosto de 2023 que Fujimori salió de prisión para ir al dentista tras la difusión de un video donde se lo ve bajar de una ambulancia y e ingresar caminando sin grilletes a un centro de belleza. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu