Perú: Boluarte dice que relojes de lujo eran prestados y joyas de fantasía tras declarar en fiscalía

Los peatones pasan frente a la Fiscalía donde la presidenta peruana Dina Boluarte llegó a testificar en Lima, Perú, el viernes 5 de abril de 2024. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, muestra varias joyas, en una conferencia de prensa en la Palacio de gobierno en Lima, Perú, el viernes 5 de abril de 2024. La fiscalía investiga a la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito por movimientos en dinero y el uso de relojes de lujo y joyas. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, levanta una mano para enseñar un anillo y una pulsera, en una conferencia de prensa en la Palacio de gobierno en Lima, Perú, el viernes 5 de abril de 2024. La fiscalía investiga a la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito por movimientos en dinero y el uso de relojes de lujo y joyas. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, muestra un collar, acompañada por sus abogados Mateo Castañeda, a la izquierda, y Eduardo Barriga, en una conferencia de prensa en la Palacio de gobierno en Lima, Perú, el viernes 5 de abril de 2024. La fiscalía investiga a la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito por movimientos en dinero y el uso de relojes de lujo y joyas. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved