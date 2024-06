Peregrinos musulmanes se congregan en monte Arafat, Arabia Saudí, y el haj alcanza su punto álgido

Peregrinos musulmanes llegan al campamento habilitado en Mina durante la peregrinación anual del haj, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 14 de junio de 2024. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Peregrinos musulmanes se congregan en la cima de una colina rocosa conocida como la montaña de la misericordia, en la llanura de Arafat, durante la peregrinación anual del haj, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 15 de junio de 2024. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Peregrinos musulmanes rezan en la cima de una colina rocosa conocida como la montaña de la misericordia, en la llanura de Arafat, durante la peregrinación anual del haj, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 15 de junio de 2024. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved