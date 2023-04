Partido Colorado pone a prueba su hegemonía en Paraguay

Santiago Peña, centro, candidato presidencial del partido Colorado, y el expresidente Horacio Cartes, derecha, sostienen las banderas de Paraguay y del partido en un mitin político en Asunción, Paraguay, el lunes 24 de abril de 2023. Las elecciones generales de Paraguay están programadas para 30 de abril. (Foto AP/Jorge Sáenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved