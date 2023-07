Parlamento de Tailandia tratará de elegir primer ministro luego de dos intentos fallidos

Partidarios del Partido Hacia Adelante sostienen un retrato de su dirigente Pita Limjaroenrat durante una manifestación de protesta en Bangkok, Tailandia, jueves 27 de julio de 2023. El parlamento de Tailandia intentará por tercera vez la semana entrante elegir a un primer ministro mientras aumenta la incertidumbre más de dos meses después de las elecciones. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.