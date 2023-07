Para varias mujeres ucranianas, pintar las ayuda a sobrellevar la muerte de sus seres queridos

Oksana Kordina muestra una obra que pintó en memoria de su marido, quien murió en una batalla con soldados rusos, en un estudio artístico en Kiev, Ucrania, el sábado 3 de junio de 2023. Para algunas mujeres ucranianas, pintar se ha convertido en una forma de terapia que les ayuda a sobrellevar la pérdida de sus compañeros muertos en la guerra. En un estudio iluminado por el sol, crean obras de arte que representan su dolor. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved