Papa lleva el Año Santo y oraciones a un penal de Roma, una "catedral del dolor y la esperanza"

En su homilía, Francisco sugirió a los reclusos que piensen en la esperanza como un ancla que está fijada en el suelo y que intenten aferrarse a la cuerda que está unida a ella, incluso si a veces les duelen las manos.

“Aférrense a la cuerda de la esperanza, aférrense al ancla”, dijo el pontífice. “Nunca la suelten.”

En declaraciones a reporteros en el exterior, el pontífice recordó que cada vez que habla con los reclusos, lo primero que se pregunta siempre es ”¿Por qué ellos y no yo?”.

“Porque todos podemos caer, lo importante es no perder la esperanza, aferrarse a esa ancla de esperanza”, afirmó.

De regreso en el Vaticano para su bendición de mediodía, el papa calificó la prisión como “una catedral de dolor y esperanza” mientras repetía su mensaje. Además, reiteró su deseo para 2025 de paz en el mundo y que los países ricos reduzcan o eliminen la deuda de los más pobres.

“Una de las cosas que caracteriza a los jubileos es la condonación de deudas”, dijo Francisco, que calificó las que tienen muchos países pobres como simplemente “insostenibles”.

La salida de Francisco a Rebibbia en una mañana fría fue su último gran evento de la semana después de celebrar la misa de Nochebuena el martes por la noche en San Pedro y de ofrecer su bendición del día de Navidad desde la logia que da a la plaza.

El papa, de 88 años, que en invierno suele padecer infecciones respiratorias, tiene unos días para descansar antes de prepararse para la vigilia de Año Nuevo y la misa del día siguiente.

El 2025 de Francisco incluye un calendario vertiginoso de eventos con motivo del Jubileo que pondrá seriamente a prueba su resistencia, con misas especiales para los principales grupos de peregrinos durante el año: adolescentes, migrantes, maestros y fuerzas del orden, entre otros.

Hasta ahora, solo tiene programado un viaje al extranjero: en mayo visitará Turquía para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo.

