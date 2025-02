Panamá y Costa Rica, un "agujero negro" para migrantes y deportados de EEUU, advierten observadores

Veiker Queral, de Venezuela, a bordo de un barco que parte de Miramar, en la costa caribeña de Panamá, hacia la frontera con Colombia, el 27 de febrero de 2025. Los migrantes regresan desde el sur de México tras renunciar a llegar a Estados Unidos, un flujo a la inversa provocado por la campaña antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes pasan la noche en un albergue en Palenque, Panamá, el 26 de febrero de 2025. Los migrantes regresan desde el sur de México tras renunciar a llegar a Estados Unidos, un flujo a la inversa provocado por la campaña antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La migrante venezolana Naomi Díaz, sentada en un barco que partió de Miramar, en la costa caribeña de Panamá, hacia la frontera con Colombia, el 27 de febrero de 2025. Los migrantes regresan desde el sur de México tras renunciar a llegar a Estados Unidos, un flujo migratorio a la inversa provocado por la campaña antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una embarcación con migrantes a bordo parte de Miramar, en la costa panameña del Caribe, hacia la frontera con Colombia, el 27 de febrero de 2025, mientras los migrantes regresan desde el sur de México tras renunciar a llegar a Estados Unidos en un flujo a la inversa provocado por la campaña antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La venezolana Luisleibis Navarro espera con su hijo en brazos para subir a un barco que va desde Miramar, en la costa panameña del Caribe, a la frontera con Colombia, el 25 de febrero de 2025, mientras los migrantes regresan desde el sur de México tras renunciar a llegar a Estados Unidos en un flujo a la inversa provocado por la campaña antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un barco con migrantes a bordo parte de Miramar, en la costa panameña del Caribe, hacia la frontera con Colombia, el 27 de febrero de 2025, mientras los migrantes regresan desde el sur de México tras renunciar a llegar a Estados Unidos en un flujo a la inversa provocado por la campaña antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Davinny Moreno, de Venezuela, sube a una embarcación con su madre, Eva Ramírez, para ir desde Miramar, en la costa caribeña de Panamá, a la frontera con Colombia, el 27 de febrero de 2025. Los migrantes regresan desde el sur de México tras renunciar a llegar a Estados Unidos, un flujo migratorio a la inversa provocado por la campaña antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una embarcación con migrantes a bordo parte de Miramar, en la costa panameña del Caribe, hacia la frontera con Colombia, el 27 de febrero de 2025, mientras los migrantes regresan desde el sur de México tras renunciar a llegar a Estados Unidos en un flujo a la inversa provocado por la campaña antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes suben a un barco en Miramar, en la costa caribeña de Panamá, rumbo a la frontera con Colombia, el 27 de febrero de 2025, en su viaje de retorno desde el sur de México, donde abandonaron sus esperanzas de llegar a Estados Unidos debido a las medidas antiinmigración impuestas por el presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes llegan a Miramar, Panamá, el 26 de febrero de 2025. Los migrantes regresan desde el sur de México tras renunciar a llegar a Estados Unidos, un flujo a la inversa provocado por la campaña antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved