Panamá recuerda gesta que impulsó los tratados para traspaso del canal en medio de amenazas de Trump

La policía lleva flores durante una ceremonia en honor a los estudiantes panameños asesinados en 1964, en el Día de los Mártires en la Ciudad de Panamá, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Agustín Herrera) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer coloca flores junto a un retrato de uno de los estudiantes panameños asesinados en 1964 en el Día de los Mártires en la Ciudad de Panamá, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Agustín Herrera) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una efigie del presidente electo Donald Trump es arrastrada por una calle durante una manifestación en conmemoración del Día de los Mártires, un día nacional de luto para honrar a los 21 panameños que fueron asesinados durante los disturbios antiestadounidenses de enero de 1964 por la soberanía de la Zona del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Agustín Herrera) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una efigie del presidente electo Donald Trump es incendiada durante una manifestación en conmemoración del Día de los Mártires, un día nacional de luto para honrar a los 21 panameños que murieron durante los disturbios antiestadounidenses de enero de 1964 por la soberanía de la Zona del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Agustín Herrera) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer sostiene una pancarta con el mensaje "¡Trump, persona non grata!", durante una manifestación en conmemoración del Día de los Mártires, un día nacional de duelo para honrar a los 21 panameños que murieron durante los disturbios antiestadounidenses de enero de 1964 por la soberanía de la Zona del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Agustín Herrera) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved