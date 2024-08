Paetongtarn Shinawatra se convierte en primera ministra de Tailandia tras recibir el respaldo real

La recién elegida primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, antes de una ceremonia para recibir el apoyo del rey para asumir el cargo, en la sede del partido Pheu Thai en Bangkok, Tailandia, el domingo 18 de agosto de 2024. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.