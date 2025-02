Pacientes renales protestan en Ecuador para exigir al gobierno que pague su deuda a dializadoras

María Sambueza muestra un brazo con las consecuencias de haberse sometido a diálisis por años en una protesta de pacientes con afecciones renales fuera del palacio presidencial de Carondelet para pedir al gobierno que pague su deuda con las clínicas privadas para poder seguir recibiendo atención médica gratuita en Quito, Ecuador, Friday, Feb. 21, 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved