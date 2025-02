Oso de peluche ayuda a familia británica cuyas hija y nietas murieron en ataque de Hamás

Pete y Gillian Brisley visitan la casa de su hija, en el Kibbutz Be’eri en el sur de Israel el 21 de febrero del 2024. La hija fue asesinada junto con sus dos hijas en el ataque del 7 de octubre del 2023 perpetrado por el grupo palestino Hamás contra Israel. (AP foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.