Oraciones y lágrimas en 20mo aniversario de tsunami en océano Índico que mató a 230.000 personas

Islotes se forman en lo que solía ser parte de Banda Aceh, capital de la provincia de Aceh, en el noroeste de Indonesia, visto desde un avión comercial el jueves 30 de diciembre de 2004, luego de un sismo que provocó un tsunami. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer llora mientras reza en una fosa común para las víctimas del tsunami de 2004 en el océano Índico, en Banda Aceh, Indonesia, el 26 de diciembre de 2024. (AP Foto/Reza Saifullah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre reza en una fosa común pasa las víctimas del tsunami de 2004 en el océano Índico, en Banda Aceh, Indonesia, el 26 de diciembre de 2024. (AP Foto/Reza Saifullah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.