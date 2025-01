Oposición venezolana se debate entre la esperanza y la decepción tras la investidura de Maduro

Un sacerdote bendice a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, durante una protesta contra el presidente, Nicolás Maduro, en la víspera de su toma de posesión para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved