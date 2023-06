Obispo de Tennessee renuncia tras quejas de obispos, demandas ligadas a abusos

ARCHIVO - El obispo Richard Stika habla durante un oficio en Chattanooga, Tennessee, 31 de julio de 2021. Stika, obispo de Knoxville, renunció el 27 de junio de 2023, ante denuncias de mal manejo de denuncias de abuso sexual y quejas de sus sacerdotes sobre su liderazgo y conducta, lo que dio lugar a una investigación del Vaticano. (Matt Hamilton/Chattanooga Times Free Press via AP, File) 2020 Chattanooga Times Free Press

El comunicado del Vaticano no menciona a un sucesor, pero la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos dijo que el arzobispo de Louisville, Kentucky, el reverendísimo Shelton Fabre, fue designado administrador interino hasta que se designe a un nuevo obispo.

“Reconozco que cuestionamientos a mi liderazgo se han hecho públicos en los últimos meses. No sería honesto de mi parte no reconocer que esto me ha afectado física y emocionalmente. Por estas razones, pedí al Santo Padre alivio de mis responsabilidades como obispo diocesano”, dijo.