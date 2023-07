NY abrirá albergue para hasta 1.000 migrantes en estacionamiento de hospital psiquiátrico

ARCHIVO - Esta fotografía muestra el campus del Centro Psiquiátrico Creedmoor, en Queens, Nueva York, el 4 de enero de 2013. La ciudad de Nueva York abrirá un albergue para hasta 1.000 migrantes en el estacionamiento del hospital psiquiátrico estatal mientras miles de migrantes siguen llegando a la ciudad cada semana. (AP Foto/Frank Franklin, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.