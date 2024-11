Nueva Zelanda prohíbe usar símbolos de pandillas en público

Miembros de pandillas con parches en la espalda se reúnen antes de marchar a la sede del Parlamento en una protesta contra una propuesta de ley que redefiniría el acuerdo fundacional entre los indígenas maoríes y la Corona británica, en Wellington, Nueva Zelanda, el martes 19 de noviembre de 2024. (AP Foto/Mark Tantrum) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved