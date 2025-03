Norcorea lanza misiles balísticos tras inicio de maniobras de EEUU con fuerzas surcoreanas

Manifestantes corean lemas durante una conferencia de prensa exigiendo que se detengan las próximas maniobras militares Escudo de Libertad entre Estados Unidos y Corea del Sur, cerca del Ministerio de Defensa en Seúl, Corea del Sur, el lunes 10 de marzo de 2025. Los carteles dicen "Alto al ejercicio de guerra". (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved