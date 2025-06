Norcorea endereza un destructor que zozobró en su botadura mientras siguen las reparaciones

Imágenes satelitales tomadas el jueves por Planet Labs PBC y analizadas por The Associated Press mostraron al destructor afectado en posición vertical y flotando. No se pudo determinar de inmediato, a partir de la imagen, el alcance de los daños sufridos por la embarcación, que estuvo en el agua durante días tras su botadura fallida. Pero no parecía estar visiblemente inclinado, lo que significa que Pyongyang probablemente pueda trasladarlo al otro puerto para una inspección de sus sistemas electrónicos.