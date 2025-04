Noboa y González cierran campaña en Quito, en horas decisivas para los comicios del domingo

ARCHIVO - Esta combinación de fotografías muestra a Daniel Noboa, izquierda, en un evento de campaña en Quito durante su primer intento por alcanzar la presidencia, el 29 de septiembre de 2023, y a Luisa González, derecha, candidata presidencial por el Movimiento Revolución Ciudadana, durante una entrevista el 14 de agosto de 2023, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa, archivos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved