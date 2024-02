No importa el desorden: Arranca el Carnaval de Río de Janeiro con la coronación del Rey Momo

El Rey Momo del Carnaval, Caio Cesar Dutra, sostiene las llaves de la ciudad que recibió del alcalde Eduardo Paes en la ceremonia para dar inicio oficial al Carnaval, el viernes 9 de febrero de 2024, en Río de Janeiro, Brasil. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Raquel Poti actúa sobre zancos durante la fiesta callejera de las Carmelitas el viernes 9 de febrero de 2024, el primer día del Carnaval de Río de Janeiro, Brasil. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Personas disfrazadas de payasos bailan durante la fiesta callejera de las Carmelitas el viernes 9 de febrero de 2024, el primer día del Carnaval en Río de Janeiro, Brasil. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.