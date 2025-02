Niños enfermos y heridos cruzan de Gaza a Egipto en primera apertura de la frontera en meses

Una niña palestina herida en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza espera en una ambulancia antes de cruzar el paso fronterizo de Rafah hacia Egipto, durante una evacuación de pacientes, en Jan Yunis, el 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Palestinos heridos en bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, esperan en el interior de una ambulancia antes de cruzar el paso fronterizo de Rafah a Egipto, en el primer día de evacuaciones médicas en meses, en Jan Yunis, el 1 de febrebro de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Palestinos heridos en bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, esperan para cruzar el paso fronterizo de Rafah a Egipto, en el primer día de evacuaciones médicas en meses, en Jan Yunis, el 1 de febrebro de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved