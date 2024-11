Netanyahu destituye a su ministro de Defensa mientras las guerras arrecian. Estallan protestas

AFP or licensors

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant (izquierda), y el jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzi Halevi, asisten a una ceremonia para conmemorar el aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre del año pasado en el calendario hebreo --el cual desencadenó la actual guerra en Gaza--, en el cementerio militar del Monte Herzl, el domingo 27 de octubre de 2024, en Jerusalén, Israel. (Gil Cohen-Magen/Foto de archivo vía AP) AFP or licensors