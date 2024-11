Nan Goldin inaugura exposición en Berlín con discurso crítico hacia Israel

(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

“Mis abuelos escaparon de los pogromos en Rusia. Me criaron sabiendo sobre el Holocausto nazi. Lo que veo en Gaza me recuerda a los pogromos de los que escaparon mis abuelos”, dijo Goldin.

Goldin, de origen judío, nació en Washington D.C. y es una destacada artista y activista cuya vida y obra fueron documentadas en la película de 2022 “All the Beauty and the Bloodshed”.