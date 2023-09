Nagorno-Karabaj ha quedado casi despoblado, dice gobierno armenio

Una mujer de etnia armenia de Nagorno-Karabaj está junto a una carpa tras arribar a Goris, Armenia, 29 de setiembre de 2023. Las autoridades armenias dicen que más de 97.700 personas han partido de la región, que antes del éxodo tenía unos 120.000 habitantes. (AP Foto/Vasily Krestyaninov) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved