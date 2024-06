Musulmanes inician el haj con la destructiva guerra en Gaza como telón de fondo

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer se protege del sol con un paraguas tras una oración en la Gran Mezquita, durante la peregrinación anual del haj, en La Meca, Arabia Saudí, el 13 de junio de 2024. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un peregrino se cubre la cabeza con una alfombra de rezo para protegerse del sol tras rezar al aire libre en la Gran Mezquita durante la peregrinación anual del haj, en La Mecca, Arabia Saudí, el 13 de junio de 2024. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los fieles se marchan tras rezar en el exterior de la Gran Mezquita durante la peregrinación anual del haj, en La Meca, Arabia Saudí, el 14 de junio de 2024. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Esto es lo natural: peregrinos que van al haj directamente desde sus países de origen", dijo Abdel-Aziz al-Ashqar, coordinador sirio del grupo de peregrinos que partió desde Damasco.

La peregrinación es uno de los cinco pilares del islam y todos los musulmanes están obligados a cumplir con el ritual de cinco días al menos una vez en la vida si su salud y su situación económica se lo permite.

Es una experiencia tremendamente espiritual para los fieles, que creen que absuelve sus pecados y los acerca a dios, además de unir a los más de 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo. Es también una oportunidad para rezar por la paz en muchos países árabes y musulmanes azotados por los conflictos, como Yemen y Sudán, donde la guerra que libran desde hace más de un año dos generales rivales ha provocado la mayor crisis de desplazados del mundo.

Para muchos musulmanes, el haj es el único gran viaje que realizan en su vida. Algunos pasan años ahorrando y esperando el permiso para emprender el viaje a los 50 o 60 años, después de haber criado a sus hijos.

Los rituales del hai conmemoran en gran medida los relatos del Corán sobre del profeta Ibrahim; su hijo, el profeta Ismail, y la madre de éste, Hajar — o Abraham, Ismael y Hagar en la Biblia.

Los hombres visten un ihram — dos piezas de tela blanca sin coser y parecen un sudario — mientras que las mujeres emplean ropa conservadora y holgada, se cubren la cabeza con un pañuelo y no utilizan maquillaje ni perfume. Desde su llegada a La Meca en los últimos días, han estado llevando a cabo el circuito ritual en torno a la Kaaba, de forma cúbica, en sentido contrario a las agujas de reloj, en la Gran Mezquita de siete minaretes.

Las autoridades saudíes han impuesto medidas de seguridad dentro y alrededor de la ciudad, con controles en las carreteras de acceso para evitar que quienes no tienen permisos para participar en el peregrinaje lleguen a los lugares sagrados.

El viernes, en el inicio oficial del haj, los peregrinos van hasta Mina. El sábado realizan un día de vigilia en el monte Arafat, un desierto donde se cree que el profeta Mahoma pronunció su último discurso, conocido como el sermón de despedida. Los peregrinos sanos recorren el camino a pie, mientras que otros lo hacen en autobús o en tren.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

FUENTE: Associated Press