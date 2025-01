Municipio de Lima regresa estatua de Francisco Pizarro cerca de la plaza más importante de Perú

Una guardia de honor llega con coronas de flores ceremoniales durante la inauguración de una estatua de bronce del conquistador español Francisco Pizarro, retirada hace 22 años de la plaza principal, en Lima, Perú, el sábado 18 de enero de 2025, en medio de las celebraciones por el 490 aniversario de la ciudad. (Foto AP/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved