Multitud asiste a ceremonia en París en honor del líder ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen

La líder ultraderechista francesa, Marine Le Pen, llega a la iglesia de Notre Dame du Val-de-Grace para asistir a una ceremonia pública en honor de su padre, el fallecido líder de extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, el jueves 16 de enero de 2025 en París. Jean-Marie Le Pen, fundador del principal partido francés de ultraderecha, murió el 7 de enero de 2025, a los 96 años. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.