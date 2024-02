Mujer que acusó a jesuita de abuso sexual y espiritual exige transparencia

La abogada Laura Sgro, izquierda, escucha a Gloria Branciani en conferencia de prensa en Roma, miércoles 21 de febrero de 2024. Gloria Branciani, de 59 años, es una de las primeras mujeres que acusó al padre Marko Rupnik, un destacado artista jesuita, de abuso espiritual, psicológico y sexual. El miércoles, Branciani exigió públicamente transparencia al Vaticano y una plena rendición de cuentas a los jerarcas que encubrieron a Rupnik durante 30 años. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved