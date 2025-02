Muere Yrjö Kukkapuro, diseñador finlandés de sillas postmodernas

Esta imagen sin fecha facilitada por Studio Kukkapuro muestra a Yrjö Kukkapuro, famoso diseñador finlandés de muebles cuyas sillas de estilo posmoderno adornaron salas de espera y museos por igual, sentado en su famosa silla Experimental en su estudio a las afueras de Helsinki. (Studio Kukkapuro via AP) Studio Kukkapuro

Su muerte el sábado en su hogar a las afueras de Helsinki fue confirmada por su hija, Isa Kukkapuro-Enbom, en un correo electrónico a The Associated Press el domingo, así como en un comunicado del Studio Kukkapuro, donde ella es la curadora. No se reveló la causa de la muerte.