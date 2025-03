Muere un tripulante en ataque a un helicóptero de la ONU en Sudán del Sur

ARCHIVO - El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, a la izquierda, y el vicepresidente Riek Machar, a la derecha, se dan la mano tras reunirse en Yuba, Sudán del Sur, el 20 de octubre de 2019, para discutir cuestiones pendientes del acuerdo de paz. (AP foto/Sam Mednick, archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.