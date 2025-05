Muere a los 89 años José Mujica, el expresidente con una forma de vivir austera que cambió Uruguay

ARCHIVO - El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica hace una pausa durante una entrevista en Montevideo, Uruguay, el 22 de julio de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica espera para la llegada del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en us finca a las afueras de Montevideo, Uruguay, el 25 de enero de 2023. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de Uruguay José Mujica llega a su lugar de votación en Montevideo, Uruguay, el 26 de octubre de 2014. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - José "Pepe" Mujica, de 74 años, aspirante presidencial, subido a un tractor en un hacienda de flores tras votar en las elecciones generales de Uruguay, a las afueras de Montevideo, el 25 de octubre de 2009. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo) 2009 AP

ARCHIVO - El presidente de Uruguay, José Mujica, a la izquierda, y su esposa Lucía Topolansky en un acto por la bandera en Montevideo, Uruguay, el 27 de febrero de 2015. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.