Moldavia vota por la mínima mantener su rumbo a la UE

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, a la derecha, camina junto al primer ministro, Dorin Recean, a la izquierda, tras el cierre de urnas en las elecciones presidenciales y el referendo sobre si consagrar la senda del país a la Unión Europea, en Chisinau, Moldavia el lunes 21 de octubre de 2024. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.