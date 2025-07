Ministros de la UE discuten un acuerdo con Israel para aumentar la ayuda a Gaza

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, habla con periodistas a su llegada a una cumbre de ministros de Exteriores de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el martes 15 de julio de 2025. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved