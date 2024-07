Miles en Ucrania se manifiestan para pedir liberación de prisioneros de guerra

Soldados del batallón Azov de Ucrania encienden bengalas durante una manifestación para exigir la liberación de los prisioneros de guerra ucranianos que se encuentran cautivos en Rusia, en la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania, el domingo 28 de julio de 2024. (Foto AP/Efrem Lukatsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved