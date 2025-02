Miles se manifiestan en Argentina en rechazo al discurso del presidente Milei en Davos

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre sostiene un cartel que muestra al presidente argentino Javier Milei tras las rejas durante una manifestación en protesta por el discurso de Milei en el Foro Económico Mundial en Davos, en el que criticó el "progresismo enfermizo", el bienestar social, el feminismo, las políticas de identidad y la lucha contra el cambio climático. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La gente se reúne en Buenos Aires, Argentina, el sábado 1 de febrero de 2025, para protestar contra el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, durante el cual criticó el "progresismo enfermizo", el bienestar social, el feminismo, las políticas de identidad y la lucha contra el cambio climático. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“Esta marcha no sé si puede cambiar algo, pero sí poner un freno a los dichos de Javier Milei en Davos que son bastante agresivos... no importa lo que uno haga en su vida privada, lo que importa es que (él) trabaje, es que pueda garantizarse la salud pública, la educación pública y eso lo tiene que garantizar un gobierno, eso es lo que no está haciendo el gobierno, entonces se la agarra con la gente, con su vida privada”, expresó a The Associated Press Germán Paladino, un ingeniero industrial.