Miles en Bosnia conmemoran aniversario de la masacre de Srebrenica

La foto tomada con un dron muestra una vista aérea del Centro Conmemorativo del Genocidio de Srebrenica y una tumba recientemente cavada en Potocari, Bosnia. 10 de julio de 2023. Las víctimas recientemente identificadas de la masacre son enterradas anualmente aquí el 11 de julio. (AP Foto/Armin Durgut)