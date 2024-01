Milei dice que el ajuste hará caer maná del cielo, los argentinos ¿están dispuestos al sacrificio?

ARCHIVO - El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, le da una palmadita al presidente entrante, Javier Milei, después de entregarle la banda presidencial en el Congreso en Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Manifestantes corean consignas antigubernamentales en las rejas que protegen el Congreso Nacional durante una protesta contra las medidas económicas del gobierno en Buenos Aires, Argentina, el 21 de diciembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO- El recién juramentado presidente de Argentina, Javier Milei, habla frente al Congreso en Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El recién juramentado presidente de Argentina, Javier Milei, abajo a la izquierda, saluda a sus seguidores, sosteniendo una imagen de un león, junto a su hermana Karina Milei después de su ceremonia de juramento en Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El recién juramentado presidente de Argentina, Javier Milei, saluda a sus partidarios desde el balcón de la casa de gobierno en Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO- Una mujer duerme en un sofá tirado en la acera junto a un mural que representa el cuadro "Guernica" de Pablo Picasso en el barrio Padre Carlos Mugica de Buenos Aires, Argentina, el 14 de diciembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un jubilado que dijo que votó por el presidente Javier Milei apoya a las fuerzas de seguridad desplegadas durante las protestas contra las medidas económicas del gobierno en el centro de Buenos Aires, Argentina, el 20 de diciembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La gente protesta frente al Congreso Nacional, luego de un mensaje del presidente Javier Milei anunciando nuevas medidas económicas en Buenos Aires, Argentina, en la madrugada del 21 de diciembre de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved