Milei defiende accionar de la policía argentina en reciente protesta que dejó un fotógrafo muy grave

Miembros de la Asociación Argentina de Fotoperiodistas (ARGRA) se manifiestan frente al Congreso en Buenos Aires, Argentina, el jueves 13 de marzo de 2025, un día después de que el exalumno de fotografía de ARGRA, Pablo Grillo, resultara herido durante una represión policial contra aficionados al fútbol que se unieron a una marcha de jubilados por el aumento de sus pensiones. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved